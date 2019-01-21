2019-01-21T11:53:46+03:00
Экономика

ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с агрокомпанией «Сингента»

САПОЖКОВА Александра
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ВТБ Пенсионный фонд заключил договор о негосударственном пенсионном обеспечении с компанией «Сингента», российским представительством швейцарской Syngenta – одного из мировых лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства. По условиям подписанного соглашения порядка 500 сотрудников российского подразделения компании получили возможность стать участниками корпоративной пенсионной программы.

Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала:

- Сегодня предприятия уделяют большое внимание разработке программ мотивации для сотрудников, их социальной защите и поощрению. Корпоративные пенсионные программы эффективно справляются с этими задачами и пользуются все большей популярностью среди работодателей. Мы рады сотрудничеству с «Сингента» - компанией с высокой степенью социальной ответственности, которая с успехом работает в нашей стране.

Ольга Иванова, директор по персоналу компании «Сингента» в России, отметила:

- Для «Сингенты» очень важно благополучие сотрудников не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Корпоративная пенсионная программа – это уникальная возможность сформировать накопления для своего будущего с участием работодателя. В результате тендера был выбран ВТБ Пенсионный фонд – надежный партнер, предоставляющий услуги по негосударственному пенсионному обеспечению.

Корпоративные пенсионные программы ВТБ Пенсионный фонд позволяют работодателю устанавливать критерии сотрудников для отчисления дополнительной пенсии (стаж, категория, возраст и т.д.), условия для выплаты пенсии, а также принцип ее формирования – взносы может отчислять работодатель самостоятельно или на паритетной основе с сотрудниками. ВТБ Пенсионный фонд формирует программу в соответствии с потребностями конкретной компании.

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