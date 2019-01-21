Пенсионерка потеряла 30 тысяч, пытаясь продать дачный участок

СЕГОДНЯ 10:27 2019-01-21T10:34:58+03:00

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Жительница Новоалтайска лишилась 30 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников. 67-летняя пенсионерка обманули после того, как она разместила объявление о продаже дачного участка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, жительнице Новоалтайска позвонил неизвестный. По телефону мужчина сказал, что готов перечислить предоплату, но для этого он попросил пенсионерку пройти к банкомату и сделать несколько операций.

В результате женщина перевела со своего банковского счета на свою же банковскую карту 240 тысяч рублей.

После этого пенсионерке позвонили снова. На этот раз позвонивший представился ей сотрудником банка. Он сказал, что женщине по ошибке перевели деньги на ее банковскую карту и их необходимо вернуть. В конечном итоге потерпевшая перечислила на указанный ей номер телефона 30 тысяч рублей. Спустя какое-то время она поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело.