На Алтае хотят построить третью федеральную трассу
Третью федеральную трассу хотят построить на Алтае. Об этом сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев во время общения с журналистами.
- Мы продолжаем усиленно заниматься тем, чтобы у нас появилась третья федеральная дорога – от Барнаула до границы с Казахстаном через Ребриху, - сказал чиновник.
Напомним, сейчас через Алтай проходят две федеральные трассы - Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан.
Еще один грандиозный проект – 70-километровая четырехполосная дорога в обход Барнаула с третьим мостом через Обь. Дорога должна соединить существующие федеральные трассы и убрать транзитный транспорт из Барнаула, передают «Вести – Алтай».
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