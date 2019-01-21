2019-01-21T09:29:27+03:00
Наука

Алтайская лаборатория исследует яйца на патогенные микроорганизмы

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Яйца являются хорошим питательным субстратом для микроорганизмов. Однако содержимое яйца (белок и желток) защищено от их проникновения скорлупой и подскорлупными оболочками. Свежеснесенное здоровой птицей яйцо, как правило, не содержит микробов или содержит их очень мало.

Стерильность яйца может некоторое время сохраняться, так как оно обладает естественным иммунитетом. Значительную роль в иммунитете играют содержащиеся в яйце бактерицидные вещества (лизоцим, овидин и др.) При хранении яйцо стареет и тем быстрее, чем выше температура хранения. Иммунитет его снижается и создаются условия для проникновения и размножения в нем микроорганизмов. Скорость порчи яиц зависит от температуры хранения, относительной влажности воздуха, состояния скорлупы, состава микрофлоры. Большое значение имеет состояние тары и упаковочного материала. Яйца с грязной и влажной скорлупой портятся значительно быстрее, чем с чистой и сухой.

Бактериальная флора поверхности яиц разнообразна. В ней имеются бактерии из кишечника птиц, из воздуха, почвы и др. Это преимущественно бактерии группы кишечной палочки, протей, споровые бактерии, различные виды Pseudomonas, микрококки, споры плесеней. Могут встречаться и патогенные микроорганизмы (сальмонеллы, стафилококки). Известны случаи отравления при употреблении яиц и изделий из яичных продуктов.

Яйца исследуют на микробиологические показатели: патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, бактерии группы кишечной палочки. Жидкие яичные продукты - на Staphylococcus aureus, бактерии рода Proteus. Такие исследования вы можете провести в ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория».

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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