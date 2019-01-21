2019-01-21T08:49:31+03:00
Общество

Показатели регулярности рейсов «Уральских авиалиний» по итогам 2018 года увеличились на 4%

САПОЖКОВА Александра
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Фото Юрия ЮгансонаФото Юрия Югансона
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«Уральские авиалинии» по итогам прошлого года повысили свою пунктуальность на 4%. Показатель регулярности авиакомпании составил 90%. Регулярность выполнения туристических чартерных рейсов составила 96,5%. Всего в течение года авиакомпанией выполнено 61 634 рейса, что на 11% превышает показатели 2017 года.

«Уральские авиалинии» ответственно относятся к своим обязательствам перед пассажирами и стремятся минимизировать задержки: совершенствуется расписание, резервируются самолеты, пилоты проходят подготовку по предельным метеоминимумам. Но далеко не все задержки зависят от перевозчика. Например, нелетная погода, изменения в регламенте работы аэропортов, ожидание трансферных пассажиров, розыск в аэропорту и снятие багажа неявившихся на посадку пассажиров. Также причиной задержек могут стать технические неисправности. Но, безусловный приоритет авиакомпании - безопасность пассажиров: в воздух поднимаются только полностью исправные воздушные суда.

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