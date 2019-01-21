Когда пройдет «Сибирская Масленица»-2019 в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 08:39 2019-01-21T08:42:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Фестиваль «Сибирская Масленица» пройдет в туркомплексе «Сибирское подворье» в алтайском селе Новотырышкино 9 марта.

Как сообщили в региональном правительстве, гостей ждут традиционные ярмарка, большой хоровод, катание на русской печи, покорение масленичного столба, более 30 анимационных зон, соревнования гиревиков, конноспортивный праздник, концерт и многое другое.

Вход на фестиваль – свободный, начало в 12 часов.

В «Алтайтурцентре» отметили, что доставку на фестиваль из Бийска, Заринска, Барнаула, Павловска, Белокурихи, Новосибирска организуют туристические компании. Помимо однодневной поездки они предлагают туры на два и три дня.

Напомним, что в минувшем году «Сибирская масленица» прошла 18 февраля.

Читайте также:

Конные скачки и конкурс саней: На Алтае с размахом отметили Масленицу-2018

И хороводы там водили, и в мастер-классах участвовали, и в ловкости, и в силе состязались. Особенно зрелищными были конные скачки и конкурс саней (подробнее)