На Алтае разработали покрытие, которое упрочняет детали машин

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-21T08:07:41+03:00

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В Алтайском техническом университете разработали состав, который упрочняет металлические детали машин и оборудования.

Как сообщает пресс-служба вуза, разработка повышает стойкость деталей и инструментов из чугуна, стали и твердых сплавов от двух до 50 раз.

- Упрочняющий боридный слой наносится на поверхности путем термической обработки. В результате формируются сплошные боридные многокомпонентные покрытия. Толщина покрытий составляет до 200 микрометров на чугуне и стали и до 10 микрометров на твердых сплавах. И это большой слой, - рассказали в Алтайском техуниверситете.

Разработчики отмечают, что этот процесс достаточно простой и экономичный. Он не требует какой-то тщательной подготовки поверхности и использования сложного оборудования.

Технология может применяться в таких отраслях, как энергетика, сельское хозяйство, строительство, горная промышленность, машиностроение, и др.

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