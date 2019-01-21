2019-01-21T07:32:06+03:00
Общество

На Алтай-Коксе стартуют конкурсы профессионального мастерства

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
На Алтай-Коксе стартуют конкурсы профессионального мастерстваНа Алтай-Коксе стартуют конкурсы профессионального мастерстваФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В 2019 году на Алтай-Коксе пройдет девять конкурсов профессионального мастерства, нацеленных на развитие технического творчества заводчан, мотивацию к профессиональному росту.

Первые конкурсы среди электрогазосварщиков и лаборантов химического анализа пройдут в мае. Позже будут определять лучших среди аппаратчиков, дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля, огнеупорщиков и слесарей-сантехников. Также пройдет традиционный конкурс «Мастер года» на выявление управленческих и профессиональных компетенций руководителей среднего звена.

Молодежь завода продемонстрирует творческие и управленческие способности в конкурсе «Молодой лидер».

Победители и призеры конкурсов имеют приоритетное право на повышение разряда, включение в кадровый резерв на вышестоящую должность. Также они получают дипломы, денежные премии и корпоративные значки «НЛМК PRO».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны самые популярные книги среди барнаульцев
Коммунисты вышли в желтых жилетах на протестную акцию в Барнауле
Новая современная школа на 550 учащихся открывается в Барнауле
Преподавателя одного из алтайских вузов осудили за взятки
Хоккеисты «Алтая» уступили «Мордовии» на выезде
Власти озвучили планы по ремонту моста на Новом рынке в Барнауле
Барнаульский «Университет» поделил очки с «Академией-Казань»
Житель алтайского села в четвертый раз попался за хранение наркотиков
Новую модульную котельную открыли в Немецком районе Алтайского края
Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Барнауле
Мошенники дважды обманули жительницу Барнаула на 50 тысяч рублей
Жители Алтайского края готовятся увидеть суперлуние
Водитель кроссовера в Барнауле разбил голову таксисту после ДТП
Очередная коммунальная авария в Барнауле оставила без отопления 52 дома
Барнаулец пытался украсть бутылку водки из «Марии-Ра»
Коттедж с помещением для выращивания грибов продают за 7 млн рублей
Исторические здания наукограда украсили архитектурным освещением
В Бийске построили потрясающе красивую купель
Селянин украл из копилки монеты и потратил их на сигареты
Мошенник облапошил покупателя трактора на 287 тысяч рублей
Преподаватель вуза попался на взятках
Дорога в обход Барнаула будет стоить 53 млрд рублей
Рубцовский хлебокомбинат оказался на грани банкротства
В Монголии зарегистрировали вспышку африканской чумы свиней
Из-за коммунальной аварии на Папанинцев дома остались без воды
На Алтае 22-летний парень «слил» интимные снимки бывшей девушки ее друзьям