Стали известны самые популярные книги среди барнаульцев

СЕГОДНЯ 07:06 2019-01-21T07:06:20+03:00

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Алтайская краевая библиотека им. В.Я. Шишкова составила традиционный рейтинг читательского интереса. Абсолютным лидером по популярности среди любителей литературы стала Гузель Яхина. Примечательно, что в 2018 году читатели стали чаще выбирать произведения отечественных авторов.

Согласно рейтингу, составленного «Шишковкой» самыми популярными книгами у читателей оказались книги «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои», которые принадлежат перу популярной российской писательницы Гузель Яхиной.

Второе место в рейтинге заняла книга «Лавр» Евгения Водолазкина.

Алексей Иванов с произведениями «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных» и «Ненастье» стал третьим по популярности у читателей Барнаула.

Интересно, что в ТОП-20 попали несколько произведений отечественных классиков. Девятое место в рейтинге заняли романы Федора Достоевского «Братья Карамазовы» и «Идиот», роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и бессмертное произведение Льва Толстого – «Война и мир».