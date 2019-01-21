Стали известны самые популярные книги среди барнаульцев
Алтайская краевая библиотека им. В.Я. Шишкова составила традиционный рейтинг читательского интереса. Абсолютным лидером по популярности среди любителей литературы стала Гузель Яхина. Примечательно, что в 2018 году читатели стали чаще выбирать произведения отечественных авторов.
Согласно рейтингу, составленного «Шишковкой» самыми популярными книгами у читателей оказались книги «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои», которые принадлежат перу популярной российской писательницы Гузель Яхиной.
Второе место в рейтинге заняла книга «Лавр» Евгения Водолазкина.
Алексей Иванов с произведениями «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных» и «Ненастье» стал третьим по популярности у читателей Барнаула.
Интересно, что в ТОП-20 попали несколько произведений отечественных классиков. Девятое место в рейтинге заняли романы Федора Достоевского «Братья Карамазовы» и «Идиот», роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и бессмертное произведение Льва Толстого – «Война и мир».