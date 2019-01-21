Коммунисты вышли в желтых жилетах на протестную акцию в Барнауле
На митинге алтайского отделения КПРФ в Барнауле было замечено несколько человек в желтых жилетах.
Протестная акция прошла 20 января на площади Свободы. Как сообщает «МК на Алтае», там собралось 200-400 человек. По словам организаторов, коммунистов и их сторонников не устраивает повышение тарифов, пенсионного возраста, налогов, цен, в том числе и на проезд в общественном транспорте. На митинге выступила лидер КПРФ в Алтайском крае, первый секретарь крайкома Мария Прусакова.
Напомним, что «Желтые жилеты» сейчас активно митингуют во Франции. Люди также выступают против роста цен и т.д. Барнаульская акция прошла по аналогии, но без происшествий.
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