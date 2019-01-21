2019-01-21T06:42:47+03:00
Общество

Коммунисты вышли в желтых жилетах на протестную акцию в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Митинг КПРФ в Барнауле. Фото Ильи КлиментьеваМитинг КПРФ в Барнауле. Фото Ильи Климентьева
Изменить размер текста:

На митинге алтайского отделения КПРФ в Барнауле было замечено несколько человек в желтых жилетах.

Протестная акция прошла 20 января на площади Свободы. Как сообщает «МК на Алтае», там собралось 200-400 человек. По словам организаторов, коммунистов и их сторонников не устраивает повышение тарифов, пенсионного возраста, налогов, цен, в том числе и на проезд в общественном транспорте. На митинге выступила лидер КПРФ в Алтайском крае, первый секретарь крайкома Мария Прусакова.

Напомним, что «Желтые жилеты» сейчас активно митингуют во Франции. Люди также выступают против роста цен и т.д. Барнаульская акция прошла по аналогии, но без происшествий.

Читайте также:

Бунт «желтых жилетов» спровоцировал Трамп от обиды

В первую субботу января на улицы вышло 50 тысяч протестантов. Вновь горели авто, мотоциклы, даже вспыхнул плавучий ресторан. Полиция вновь применила слезоточивый газ (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтай-Коксе стартуют конкурсы профессионального мастерства
Стали известны самые популярные книги среди барнаульцев
Новая современная школа на 550 учащихся открывается в Барнауле
Преподавателя одного из алтайских вузов осудили за взятки
Хоккеисты «Алтая» уступили «Мордовии» на выезде
Власти озвучили планы по ремонту моста на Новом рынке в Барнауле
Барнаульский «Университет» поделил очки с «Академией-Казань»
Житель алтайского села в четвертый раз попался за хранение наркотиков
Новую модульную котельную открыли в Немецком районе Алтайского края
Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Барнауле
Мошенники дважды обманули жительницу Барнаула на 50 тысяч рублей
Жители Алтайского края готовятся увидеть суперлуние
Водитель кроссовера в Барнауле разбил голову таксисту после ДТП
Очередная коммунальная авария в Барнауле оставила без отопления 52 дома
Барнаулец пытался украсть бутылку водки из «Марии-Ра»
Коттедж с помещением для выращивания грибов продают за 7 млн рублей
Исторические здания наукограда украсили архитектурным освещением
В Бийске построили потрясающе красивую купель
Селянин украл из копилки монеты и потратил их на сигареты
Мошенник облапошил покупателя трактора на 287 тысяч рублей
Преподаватель вуза попался на взятках
Дорога в обход Барнаула будет стоить 53 млрд рублей
Рубцовский хлебокомбинат оказался на грани банкротства
В Монголии зарегистрировали вспышку африканской чумы свиней
Из-за коммунальной аварии на Папанинцев дома остались без воды
На Алтае 22-летний парень «слил» интимные снимки бывшей девушки ее друзьям