2019-01-21T05:20:25+03:00
Общество

Новая современная школа на 550 учащихся открывается в Барнауле

Ее официальное открытие намечено на 22 января
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Барнауле готовятся к официальному открытию новой школы, которой уже присвоен №135. Торжественное мероприятие должно состояться 22 января 2019 года.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, новая школа построена «под ключ» и оборудована по последнему слову техники. Так, например, стулья для школьников могут регулироваться под рост ребенка.

Современным оборудованием оснащены спортзал, медицинский кабинет, лаборатории химии и физики, библиотечный центр и столовая. Построен бассейн. На прилегающей территории оборудована спортивная площадка, посажены деревья и кустарники.

Строительство новой школы продолжалось с 2017 года. Всего на этот проект понадобилось около 500 млн рублей.

Ранее в Министерстве образования и науки региона озвучивали, что в 2019 году откроют еще одну новую школу в квартале 2006а Барнаула. В эти же сроки строители должны сдать два пристроя к школам в Ключевском и Калманском районах.

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