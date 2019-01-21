Преподавателя одного из алтайских вузов осудили за взятки

СЕГОДНЯ 04:27 2019-01-21T04:27:32+03:00

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Преподаватель одного из алтайских вузов попался на систематическом получении взяток от одного из своих студентов. В итоге ему пришлось отвечать в суде за поборы во время зачетов и экзаменов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, Железнодорожный районный суд Барнаула установил, что преподаватель брал взятки с одного из своих студентов на протяжении длительного времени, а именно двух лет. При этом он не проверял фактические знания молодого человека. Зачеты и экзамены в традиционной форме для него не проводились. Судом также доказано, что преподаватель получил от студента 26 тысяч рублей. За это вносил в зачетную книжку и экзаменационные ведомости сведения не соответствующие действительности.

Суд приговорил обвиняемого к штрафу 150 тысяч рублей в доход федерального бюджета. Также преподавателя отстранили от работы в системе образования на три года.