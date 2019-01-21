Хоккеисты «Алтая» уступили «Мордовии» на выезде

СЕГОДНЯ 03:52 2019-01-21T03:57:20+03:00

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Хоккейный клуб «Алтай» провел очередной матч в рамках Первенства ВХЛ. На этот раз барнаульцы сыграли на выезде с саранской «Мордовией».

Уже с первых минут игры хоккеисты «Мордовии» начали действовать по-хозяйски, создавая у ворот соперника один момент за другим. Между тем, до первого перерыва барнаульцы сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Куда более насыщенным на события выдался второй период. В середине игрового отрезка Дмитрий Ковязин вывел «Алтай» вперед. Пропущенная шайба только раззадорила хоккеистов «Мордовии», которые и без того доминировали на площадке. Уже к следующему перерыву хозяева не только восстановили равновесие в счете, но и вышли вперед – 2:1.

В заключительном игровом отрезке «Мордовия» продолжила играть первым номером, что позволило хозяевам забросить еще две шайбы в ворота «Алтая».

Матч завершился со счетом 4:1. Сегодня, 21 января, команды проведут повторную встречу. После очередного поражения «Алтай» занимает шестое место в турнирной таблице.