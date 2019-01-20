Власти озвучили планы по ремонту моста на Новом рынке в Барнауле

СЕГОДНЯ 14:09 2019-01-20T14:09:55+03:00

Главная задача – повысить пропускную способность транспорта на этом участке

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В Барнауле вновь заговорили о необходимости реконструкции автомобильного моста на Новом рынке. Проект предусматривает увеличение пропускной способности транспорта на проблемном участке.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Коровин сообщил, что проект по реконструкции моста должны включить в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Реконструкцию проблемного участка проспекта Ленина обсуждают уже несколько лет. В часы пик на мосту в районе Нового рынка традиционно образуются заторы. Для решения проблемы необходимо расширять проезжую часть, теоретически такая возможность здесь имеется.

По некоторым оценкам стоимость работ может составить около 1 млрд рублей.

Известно, что летом 2019 года будет проводиться масштабный ремонт проспекта Ленина от Старого базара до перекрестка с улицей Северо-Западной. Также городские власти намерены заняться реконструкцией перекрестка проспекта Ленина и улицы Матросова.