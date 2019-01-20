2019-01-20T13:09:42+03:00
Спорт

Барнаульский «Университет» поделил очки с «Академией-Казань»

Впереди у алтайской команды четыре домашних матча
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Волейболисты барнаульского «Университета» провели очередные домашние матчи в рамках чемпионата России, Высшей лиги «А». Алтайская команда принимала «Академию-Казань».

Если в первый игровой день барнаульцы справились с соперником без лишних усилий, обыграв казанскую команду со счетом 3:0, то сегодня, 20 января, матч сложился иначе.

Первую партию выиграли гости со счетом 25:20. В перерыве «студенты» смогли сделать правильные выводы, и уже второй сет сложился в их пользу – 25:22. Не получилось борьбы в третьем сете. Его барнаульская команда выиграла со счетом 25:15. «Университет» имел большое преимущество в счете и в четвертой партии, но гости сумели показать свои лучшие волевые качества, в итоге они не только догнали соперника, но и перевели матч на тай-брейк – 26:24.

В укороченной пятой партии волейболисты «Академии-Казань» сумели склонить чашу весов в свою сторону – 15:12.

Впереди у алтайской команды четыре домашних матча. По очереди в Барнаул приедут «Грозный» и «Искра».

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