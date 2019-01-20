2019-01-20T11:37:06+03:00
Происшествия

Житель алтайского села в четвертый раз попался за хранение наркотиков

На этот раз у молодого человека нашли 70 граммов марихуаны
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель алтайского села в четвертый раз попался за хранение наркотиковЖитель алтайского села в четвертый раз попался за хранение наркотиковФото: предоставлено пресс-службой
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Жителя поселка Семилетка Советского района Алтайского края задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Полицейские обнаружили под курткой молодого человека пакет с марихуаной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, при задержании подозреваемый пояснил, что несет дикорастущую коноплю, которую он собрал для собственного применения. Позже эксперты установили, что в пакете, который нес молодой человек находилось 70 граммов марихуаны.

По факту незаконного хранения наркотиков возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Оказалось, что ранее задержанный трижды привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Примерно в это же время у 49-летнего жителя Бийска полицейские изъяли полкилограмма марихуаны. За хранение наркотических средств в крупном размере подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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