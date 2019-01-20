СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-20T11:37:06+03:00

Житель алтайского села в четвертый раз попался за хранение наркотиков Фото: предоставлено пресс-службой

На этот раз у молодого человека нашли 70 граммов марихуаны

Изменить размер текста: A A

Жителя поселка Семилетка Советского района Алтайского края задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Полицейские обнаружили под курткой молодого человека пакет с марихуаной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, при задержании подозреваемый пояснил, что несет дикорастущую коноплю, которую он собрал для собственного применения. Позже эксперты установили, что в пакете, который нес молодой человек находилось 70 граммов марихуаны.

По факту незаконного хранения наркотиков возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Оказалось, что ранее задержанный трижды привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Примерно в это же время у 49-летнего жителя Бийска полицейские изъяли полкилограмма марихуаны. За хранение наркотических средств в крупном размере подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.