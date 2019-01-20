2019-01-20T10:28:38+03:00
Общество

Новую модульную котельную открыли в Немецком районе Алтайского края

Раньше в этом месте возникали серьезные проблемы с отоплением
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Новую модульную котельную открыли в Немецком районе Алтайского краяНовую модульную котельную открыли в Немецком районе Алтайского краяФото: газеты "Новое время"
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Новую модульную котельную ввели в эксплуатацию в Немецком национальном районе Алтайского края. Это событие стало отличным новогодним подарком для жителей села Шумановка.

Как пишет газета «Новое время», современную модульную котельную ввели в эксплуатацию еще 28 декабря 2018 года. Старую котельную при этом законсервировали.

На новом объекте уже завершают работы на угольном складе. Уголь в саму котельную подается автоматическим способом с помощью транспортера.

Котельная оснащена тремя котлами, два из них работают, один находится в резерве.

Напомним, что еще прошлой зимой Немецкий национальный район стал одним из самых аварийных в Алтайском крае муниципалитетов. Местные жители испытывали серьезные проблемы с перебоями подачи тепла. Особенно пострадали жители села Кусак. Из-за этого в районе приходилось вводить режим ЧС.

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