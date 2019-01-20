2019-01-20T09:07:28+03:00
Происшествия

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Барнауле

Злоумышленник сбыл поддельную банкноту в одном из торговых центров
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в БарнаулеФальшивую пятитысячную купюру обнаружили в БарнаулеФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Барнауле вновь обнаружили поддельную банкноту номиналом 5 тысяч рублей. Продавец одного из торговых центров краевой столицы не сразу обратил внимание на фальшивку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, поддельную банкноту выявили при пересчете денег в одном из кредитно-финансовых учреждений города. Фальшивку выпустили с серийным номером ВM 3884777.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства сбыта фальшивой денежной купюры, устанавливают лицо, причастное к совершению данного факта, и призывают жителей и гостей краевой столицы обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения.

Напомним, что в Барнауле и ранее выявляли поддельные купюры. В большинстве случаев злоумышленники сбывают поддельные банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Были случаи, когда сбывали фальшивки номиналом 1 тысяча рублей.

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