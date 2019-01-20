Мошенники дважды обманули жительницу Барнаула на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-20T08:07:13+03:00

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Жительница Барнаула потеряла около 50 тысяч рублей после того, как сообщила данные своих банковских карт злоумышленникам, которые якобы хотели купить у нее швейную машинку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, женщина на одном из сайтов разместила объявление о продаже швейной машинки. Вскоре на ее телефон позвонил неизвестный ей мужчина, который сказал, что хочет купить товар и готов перечислить деньги на банковскую карту продавца. Для этого он попросил продиктовать номер банковской карты и коды, которую придут в смс-сообщениях. Доверчивая женщина сделала все, как ее просили. После этого «покупатель» перезвонил снова. Он сказал, что деньги ушли на другой счет, и попросил данные от другой банковской карты.

Женщина и во второй раз не почувствовала подвоха. Только когда на ее телефон стали поступать сообщения о списании средств с двух ее карт, она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранители уже выяснили, что номер, с которого звонил злоумышленник зарегистрирован в Рязанской области.

Расследование уголовное дела продолжается.