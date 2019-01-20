Жители Алтайского края готовятся увидеть суперлуние

СЕГОДНЯ 07:07 2019-01-20T07:10:27+03:00

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Сразу два интересных астрономических явления смогут наблюдать жители Алтайского края в ближайшую ночь на 21 января 2019 года. Именно с территории нашего региона можно будет увидеть суперлуние, а также полное лунное затмение.

Подробнее о предстоящих астрономических явлениях пишут в сообществе «Barnaul 22». Во-первых, жителям Алтайского края сможет показаться, что Луна стала больше. Специалисты, объясняют это тем, что спутник нашей планеты будет максимально приближен к ней, и из-за этого он действительно будет казаться больше привычных размеров на 14%. Кроме того, лунный свет в эту ночь будет казаться ярче на треть.

После этого произойдет полное лунное затмение. Большая и яркая Луна в этот момент должна окраситься в красно-оранжевый цвет.

В Барнауле лунное затмение произойдет с 3 часов 41 минуты до 4 часов 44 минут по местному времени. К сожалению, жители краевой столицы не смогут увидеть полную фазу затмения, а лишь ее часть. Но полюбоваться огромной луной смогут все желающие.