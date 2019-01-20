Водитель кроссовера в Барнауле разбил голову таксисту после ДТП

СЕГОДНЯ 05:59 2019-01-20T05:59:45+03:00

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Обычное ДТП в Барнауле продолжилось словесной перепалкой двух водителей, а затем и дракой. Очевидцы утверждают, что в этом конфликте серьезно пострадал водитель автомобиля такси.

Подробности случившегося опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул». Известно, что ДТП произошло 19 января на улице Малахова в районе дома №83 примерно в 22 часа 45 минут. После столкновения водители устроили словесную перепалку, которая тут же переросла в драку.

В результате таксист получил сильный удар по голове, от которого потерял сознание и при падении ударился головой об асфальт. На месте где он лежал, была видна лужа крови.

Что случилось дальше с участниками дорожно-транспортного происшествия пока не известно. На месте работали сотрудники полиции. По всей вероятности им еще предстоит разобраться в деталях произошедшего и установить степень ответсенности каждого из участников ДТП.