2019-01-20T05:59:45+03:00
Происшествия

Водитель кроссовера в Барнауле разбил голову таксисту после ДТП

В ситуацию пришлось вмешаться наряду полиции
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Водитель кроссовера в Барнауле разбил голову таксисту после ДТПВодитель кроссовера в Барнауле разбил голову таксисту после ДТПФото: со страницы vk.com/incident_22
Изменить размер текста:

Обычное ДТП в Барнауле продолжилось словесной перепалкой двух водителей, а затем и дракой. Очевидцы утверждают, что в этом конфликте серьезно пострадал водитель автомобиля такси.

Подробности случившегося опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул». Известно, что ДТП произошло 19 января на улице Малахова в районе дома №83 примерно в 22 часа 45 минут. После столкновения водители устроили словесную перепалку, которая тут же переросла в драку.

В результате таксист получил сильный удар по голове, от которого потерял сознание и при падении ударился головой об асфальт. На месте где он лежал, была видна лужа крови.

Что случилось дальше с участниками дорожно-транспортного происшествия пока не известно. На месте работали сотрудники полиции. По всей вероятности им еще предстоит разобраться в деталях произошедшего и установить степень ответсенности каждого из участников ДТП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Алтайского края готовятся увидеть суперлуние
Очередная коммунальная авария в Барнауле оставила без отопления 52 дома
Барнаулец пытался украсть бутылку водки из «Марии-Ра»
Коттедж с помещением для выращивания грибов продают за 7 млн рублей
Исторические здания наукограда украсили архитектурным освещением
В Бийске построили потрясающе красивую купель
Селянин украл из копилки монеты и потратил их на сигареты
Мошенник облапошил покупателя трактора на 287 тысяч рублей
Преподаватель вуза попался на взятках
Дорога в обход Барнаула будет стоить 53 млрд рублей
Рубцовский хлебокомбинат оказался на грани банкротства
В Монголии зарегистрировали вспышку африканской чумы свиней
Из-за коммунальной аварии на Папанинцев дома остались без воды
На Алтае 22-летний парень «слил» интимные снимки бывшей девушки ее друзьям