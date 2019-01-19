Барнаулец пытался украсть бутылку водки из «Марии-Ра»
Жители Барнаула стали свидетелями того, как в магазине «Мария-Ра» задержали мужчину, который пытался украсть бутылку водки.
- Это произошло 19 января по адресу Антона Петрова 176, - говорится в сообщении в паблике «Инцидент Барнаул». - Он положил ее в пакет и побежал к выходу.
Но на его беду рядом с магазином в тот момент находился экипаж Росгвардии. Они и задержали мужчину.
- Далее его завели в помещение магазина, нашли в пакете неоплаченную водку, и мужчина в сопровождении правоохранителей уехал в отделение полиции.
Попытка кражи водки из "Марии-Ра".Видео - "Инцидент Барнаул"
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