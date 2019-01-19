Исторические здания наукограда украсили архитектурным освещением

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-19T12:32:53+03:00

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Особые светодиодные светильники украсили исторические здания в наукограде - Бийске.

Как сообщили в Министерстве культуры Алтайского края, у таких архитектурных светильников сложная оптическая система, фокусирующая свет под разными углами. Произведены они в нашем регионе.

- Мы сначала сделали 3D-визуализацию будущего освещения, согласовали ее и затем приступили к работе, – рассказывает представитель компании «ЭСТ» Николай Мошков. – Начали с драматического театра и Музея Чуйского тракта - работы по их освещению были завершены в конце минувшего года. Основная же часть работ запланирована на этот год.

Такая же подсветка украшает и краеведческий музей имени Виталия Бианки.

В Министерстве культуры отметили, что помимо решения эстетических задач такая работа поможет дополнительно осветить Старый центр города.