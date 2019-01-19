В Бийске построили потрясающе красивую купель
Очень красивый крещенский городок построили на льду реки Бия в Бийске в этом году.
Сначала православные проходят через ледяную арку, которую венчает голубь. А в воде стоят ледяные фигуры Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. К тому же иордань оформляют светильники – ночью зрелище было особенно завораживающим.
Купель в БийскеФото: газеты «Бийский рабочий»
Фото: газеты «Бийский рабочий»
Напомним, что в крае действуют 52 официальные купели. В селе Санниково в Первомайском районе начали купаться
ближе к полуночи. В Барнауле в 11 часов от Знаменского храма к главной иордани города на Речном вокзале направился Крестный ход, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил купель. Барнаульцы, по традиции, будут окунаться до позднего вечера.
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