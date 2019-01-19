В Бийске построили потрясающе красивую купель

СЕГОДНЯ 11:43 2019-01-19T11:44:39+03:00

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Очень красивый крещенский городок построили на льду реки Бия в Бийске в этом году.

Сначала православные проходят через ледяную арку, которую венчает голубь. А в воде стоят ледяные фигуры Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. К тому же иордань оформляют светильники – ночью зрелище было особенно завораживающим.

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Напомним, что в крае действуют 52 официальные купели. В селе Санниково в Первомайском районе начали купаться

ближе к полуночи. В Барнауле в 11 часов от Знаменского храма к главной иордани города на Речном вокзале направился Крестный ход, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил купель. Барнаульцы, по традиции, будут окунаться до позднего вечера.

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