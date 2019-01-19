Селянин украл из копилки монеты и потратил их на сигареты

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-19T12:03:23+03:00

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Житель алтайского села Косиха накануне обворовал односельчанку.

Как рассказали в Главном управлении МВД по краю, молодой человек 1995 года рождения знал, где лежит ключ от входной двери дома односельчанки. Он проник в жилье и похитил из копилки монеты - около тысячи рублей.

- Когда жителя села задержали, он не стал отрицать вину и пояснил, что все похищенные деньги потратил на покупку продуктов и сигарет, - рассказали в полиции.

Сотрудники отделения полиции по Косихинскому району по этому факту возбудили уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище". Сейчас задержанный заключен под стражу.

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