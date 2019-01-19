2019-01-19T08:55:14+03:00
Происшествия

Мошенник облапошил покупателя трактора на 287 тысяч рублей

САПОЖКОВА Александра
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Мошенник облапошил покупателя трактора на 287 тысяч рублейМошенник облапошил покупателя трактора на 287 тысяч рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Неудачной оказалась идея купить трактор для жителя Чарышского района. Он наткнулся на мошенника и лишился большой суммы.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 39-летний селянин в декабре минувшего года на одном из сайтов нашел объявление о продаже трактора МТЗ-82.

- Мужчина созвонился с продавцом и договорился о покупке. Незнакомец заверил, что трактор якобы в Славгороде, и он поможет покупателю с доставкой. Для достоверности «продавец» выслал копию паспорта с пропиской, - рассказали в полиции.

Селянин поверил злоумышленнику и перевел 287 тысяч рублей. После чего объявление было удалено, а номер мобильного телефона стал недоступен.

В полицию житель Чарышского района обратился лишь через несколько недель. Сотрудникам удалось выяснить, что номер "продавца" зарегистрирован в Москве.

Дело возбудили по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в крупном размере). Если злоумышленника найдут, ему грозит лишение свободы сроком на шесть лет.

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