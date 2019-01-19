Преподаватель вуза попался на взятках

СЕГОДНЯ 06:52 2019-01-19T06:53:48+03:00

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Бывшего преподавателя одного из алтайских вузов осудили за взятки.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, на протяжении почти двух лет он получал деньги лично от студента за проставление зачетов и положительных оценок по экзаменам без проверки знаний.

- Получив взятку от студента университета в размере 26 тысяч рублей, преподаватель вносил в зачетные книжки и зачетно–экзаменационные ведомости сведения, не соответствующие действительности, - сказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анна Фомина.

Суд приговорил бывшего преподавателя к штрафу в размере 150 тысяч рублей и лишил права занимать должности в учреждениях образования сроком на три года.

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Бывшего преподавателя одного из алтайских вузов осудили за взятки.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, на протяжении почти двух лет он получал взятки лично от студента за проставление зачетов и положительных оценок по экзаменам без проверки его знаний.

- Получив взятку от студента университета в размере 26 тысяч рублей, преподаватель вносил в зачетные книжки и зачетно – экзаменационные ведомости сведения, не соответствующие действительности, - сказали в прокуратуре.

Суд приговорил бывшего преподавателя к штрафу в размере 150 тысяч рублей и лишил права занимать должности в учреждениях образования сроком на 3 года.