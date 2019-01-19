Дорога в обход Барнаула будет стоить 53 млрд рублей

СЕГОДНЯ 06:31 2019-01-19T06:32:35+03:00

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Подсчитана предварительная стоимость дороги в обход Барнаула с мостом через Обь - 53 млрд рублей.

Как сообщает «Алтапресс», сейчас главгосэкспертиза проверяет смету проекта (техническая часть уже утверждена). И после того, как она вынесет вердикт, будет известна точная стоимость. После, по словам министра транспорта региона Александра Дементьева, краевые власти смогут заявить проект на федеральном уровне и претендовать на частичное финансирование из средств, собранных по системе «Платон». Рассматривается вариант привлечь концессионера (он получает возможность эксплуатировать объект, собирая доход в свою пользу). Банки «Открытие» и «Газпромбанк» готовы предоставить концессионеру кредиты. Но если дорогу и мост построят при участии концессионера, проезд по магистрали может быть платным. Но в этом случае многие поедут по бесплатной, хоть и более длинной дороге.

Обход Барнаула длинною около 68 км начнется от Павловского тракта в районе Новомихайловки, затем пойдет через поселки Новые Зори и Лесной, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево. Далее пойдет мост и пойменная часть. После он пересечет дорогу на Бобровку и Рассказиху и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка. Дорога будет четрехполосной.