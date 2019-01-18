СЕГОДНЯ 17:11 2019-01-18T17:11:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Алтайского края предупреждают, в Монголии зарегистрировали вспышку африканской чумы свиней.

9 января заболевание выявлено у домашних свиней в аймаке Булган, расположенном в северной части страны. Подтверждена гибель 85 животных, 214 свиней уничтожено. В настоящее время в Монголии проводится комплекс мероприятий для ликвидации заболевания и недопущения дальнейшего распространения АЧС.

- С целью недопущения проникновения опасного заболевания на территорию региона проводится комплекс мероприятий. На границе с Монголией в пункте пропуска «Ташанта» (Республика Алтай) усилен контроль за ввозом животных, продукции и сырья животного происхождения, а также кормов, - сообщает региональный Россельхознадзор.

К вирусу АЧС восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов в любое время года. Смертность животных при этой болезни достигает 100%. В настоящее время специфические меры профилактики и лечения данного заболевания отсутствуют. Переболевшие животные являются пожизненными вирусоносителями.

При выявлении очага инфекции проводится полное уничтожение свинопоголовья, а также ликвидация всех свиней в радиусе 5 км от него.