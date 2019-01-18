2019-01-18T17:11:44+03:00
Общество

В Монголии зарегистрировали вспышку африканской чумы свиней

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителей Алтайского края предупреждают, в Монголии зарегистрировали вспышку африканской чумы свиней.

9 января заболевание выявлено у домашних свиней в аймаке Булган, расположенном в северной части страны. Подтверждена гибель 85 животных, 214 свиней уничтожено. В настоящее время в Монголии проводится комплекс мероприятий для ликвидации заболевания и недопущения дальнейшего распространения АЧС.

- С целью недопущения проникновения опасного заболевания на территорию региона проводится комплекс мероприятий. На границе с Монголией в пункте пропуска «Ташанта» (Республика Алтай) усилен контроль за ввозом животных, продукции и сырья животного происхождения, а также кормов, - сообщает региональный Россельхознадзор.

К вирусу АЧС восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов в любое время года. Смертность животных при этой болезни достигает 100%. В настоящее время специфические меры профилактики и лечения данного заболевания отсутствуют. Переболевшие животные являются пожизненными вирусоносителями.

При выявлении очага инфекции проводится полное уничтожение свинопоголовья, а также ликвидация всех свиней в радиусе 5 км от него.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за коммунальной аварии на Папанинцев дома остались без воды
На Алтае 22-летний парень «слил» интимные снимки бывшей девушки ее друзьям
Подростка в Алтайском крае похитили и избили из мести
Барнаульский карманник вытащил из куртки пенсионерки 15 тысяч рублей
В Барнауле прошло совещание регионального отделения «Единой России»
Мужчину с татуировкой дракона разыскивают на Алтае
«Петербург - Ленинград - Боровлянка»: жители блокадной столицы приедут на Алтай
Автобус – ВАЗ – трактор: в массовом ДТП на Алтае пострадала женщина
Отец пойдет под суд за избиение маленького сына
Три детских сада закрыли в Алтайском крае на карантин из-за ОРВИ
Жительнице Барнаула пришлось воевать с врачами, чтобы вылечить дочь от пневмонии
В Барнауле задержали наркоторговку и злостную неплательщицу алиментов
«АлтайБаскет» уступил «Эльбрусу» в повторном домашнем матче
Селянин летом ушел с пастбища и пропал
Десять лет лишения свободы «светит» жителю Змеиногорска за 30 рублей
Бизнесмен незаконно обналичил 85 млн рублей
Барнаульские студенты могут уехать в некоторые города края за полцены
ВТБ финансирует Усть-Калманский маслосырзавод в Барнауле
Алтайские школьники пройдут бесплатное профтестирование
Два рейса на Москву задержали в барнаульском аэропорту
Двух барнаульцев осудили за организацию подпольного казино
Селянка покусала полицейского в Барнауле