Из-за коммунальной аварии на Папанинцев дома остались без воды

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-18T15:44:14+03:00

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Коммунальная авария произошла в Барнауле на улице Папанинцев, 194 в пятницу, 18 января. Как сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул 22», близлежащие дома остались без горячей воды.

- Все бы ничего, ремонт и все такое, но! Рабочие раскопали яму, и сейчас там никого нет. Из ямы идет пар. Впереди выходные, и перспектива провести их без горячей воды более чем реальна, - пишут горожане.

Известно, что на теплосетях работы ведет бригада "СГК", пресс-служба сообщила, что под отключение попали шесть домов. Повреждение обещали устранить не позже полуночи.

После публикации последовали ироничные комментарии подписчиков.

- Это же купель, от теплосетей подарок, подсуетились ребята, скоро наполнится и вперед, - пишет Виталий Райзер.

- Это благодать, вода святая. Не бойтесь никаких циститов и воспалений легких, - вторит ему Гарик Василуев.