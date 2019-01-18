Из-за коммунальной аварии на Папанинцев дома остались без воды
Коммунальная авария произошла в Барнауле на улице Папанинцев, 194 в пятницу, 18 января. Как сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул 22», близлежащие дома остались без горячей воды.
- Все бы ничего, ремонт и все такое, но! Рабочие раскопали яму, и сейчас там никого нет. Из ямы идет пар. Впереди выходные, и перспектива провести их без горячей воды более чем реальна, - пишут горожане.
Известно, что на теплосетях работы ведет бригада "СГК", пресс-служба сообщила, что под отключение попали шесть домов. Повреждение обещали устранить не позже полуночи.
После публикации последовали ироничные комментарии подписчиков.
- Это же купель, от теплосетей подарок, подсуетились ребята, скоро наполнится и вперед, - пишет Виталий Райзер.
- Это благодать, вода святая. Не бойтесь никаких циститов и воспалений легких, - вторит ему Гарик Василуев.