2019-01-18T15:04:14+03:00
Общество

На Алтае 22-летний парень «слил» интимные снимки бывшей девушки ее друзьям

Иван ОЛЕКСЮК
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Парня будут судитьПарня будут судитьФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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В Республике Алтай будут судить 22-летнего парня, который разослал интимные фотографии своей бывшей девушки ее друзьям в социальных сетях.

Как уверяют следователи, паренек сделал это из ревности и обиды на то, что 20-летняя девушка его бросила. Он знал ее логин и пароль, поэтому спокойно зашел на ее страницу, прочел ее переписку. А также отправил сообщения нескольким пользователям с ее страницы с фотографиями эротического содержания, интимные материалы.

- Тем самым он желал опозорить и унизить честь и достоинство потерпевшей, - сообщает республиканский Следственный комитет.

В итоге против парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 138 (нарушение тайны переписки), п. «б» ч. 3 ст. 242 (незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет) и ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия).

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