Подростка в Алтайском крае похитили и избили из мести

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-18T14:01:52+03:00

Один из похитителей подозревал парня в интимной связи с его падчерицей

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Житель одного из сел Баевского района Алтайского края надолго запомнит 31 декабря 2018 года. В этот день 17-летнего парня силой затолкали в машину, вывезли за пределы села и избили. Как оказалось, это сделал местный житель, который подозревал юношу в интимной связи с его падчерицей.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, 28-летний житель села узнал о том, что 17-летний подросток вступил в интимную связь с его падчерицей.

Накануне Нового года мужчина выпил, позвал на помощь двоих знакомых, и приехал к дому потерпевшего парня. Вместе они силой затолкали его в багажник машины и вывезли за пределы села. После этого подростка избили, требуя, чтобы он во всем сознался.

После этого юношу снова увезли домой. Главного организатора похищения в настоящее время заключили под стражу. Степень вины его помощников пока устанавливают.

Также известно, что проводится доследственная проверка по сообщению о совершении подростком преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки.