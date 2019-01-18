2019-01-18T14:01:52+03:00
Происшествия

Подростка в Алтайском крае похитили и избили из мести

Один из похитителей подозревал парня в интимной связи с его падчерицей
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель одного из сел Баевского района Алтайского края надолго запомнит 31 декабря 2018 года. В этот день 17-летнего парня силой затолкали в машину, вывезли за пределы села и избили. Как оказалось, это сделал местный житель, который подозревал юношу в интимной связи с его падчерицей.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, 28-летний житель села узнал о том, что 17-летний подросток вступил в интимную связь с его падчерицей.

Накануне Нового года мужчина выпил, позвал на помощь двоих знакомых, и приехал к дому потерпевшего парня. Вместе они силой затолкали его в багажник машины и вывезли за пределы села. После этого подростка избили, требуя, чтобы он во всем сознался.

После этого юношу снова увезли домой. Главного организатора похищения в настоящее время заключили под стражу. Степень вины его помощников пока устанавливают.

Также известно, что проводится доследственная проверка по сообщению о совершении подростком преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за коммунальной аварии на Папанинцев дома остались без воды
На Алтае 22-летний парень «слил» интимные снимки бывшей девушки ее друзьям
Барнаульский карманник вытащил из куртки пенсионерки 15 тысяч рублей
В Барнауле прошло совещание регионального отделения «Единой России»
Мужчину с татуировкой дракона разыскивают на Алтае
«Петербург - Ленинград - Боровлянка»: жители блокадной столицы приедут на Алтай
Автобус – ВАЗ – трактор: в массовом ДТП на Алтае пострадала женщина
Отец пойдет под суд за избиение маленького сына
Три детских сада закрыли в Алтайском крае на карантин из-за ОРВИ
Жительнице Барнаула пришлось воевать с врачами, чтобы вылечить дочь от пневмонии
В Барнауле задержали наркоторговку и злостную неплательщицу алиментов
«АлтайБаскет» уступил «Эльбрусу» в повторном домашнем матче
Селянин летом ушел с пастбища и пропал
Десять лет лишения свободы «светит» жителю Змеиногорска за 30 рублей
Бизнесмен незаконно обналичил 85 млн рублей
Барнаульские студенты могут уехать в некоторые города края за полцены
ВТБ финансирует Усть-Калманский маслосырзавод в Барнауле
Алтайские школьники пройдут бесплатное профтестирование
Два рейса на Москву задержали в барнаульском аэропорту
Двух барнаульцев осудили за организацию подпольного казино
Селянка покусала полицейского в Барнауле