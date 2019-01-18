Барнаульский карманник вытащил из куртки пенсионерки 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-18T13:30:07+03:00

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Вор-карманник украл у 82-летней жительницы Барнаула 15 тысяч рублей. Злоумышленник успел «обчистить» пенсионерку, пока она шла домой из аптеки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, все произошло накануне, 17 января 2019 года. Вернувшись в свою квартиру, пожилая женщина обнаружила, что из кармана ее куртки пропали 15 тысяч рублей. Пенсионерка была уверена в том, что не могла потерять эти деньги. В итоге она обратилась с заявлением в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в карманной краже. Им оказался 42-летний местный житель, который уже дал признательные показания. Он рассказал, что вытащил деньги из кармана потерпевший в тот момент, когда она шла по улице. Вернули ли украденные деньги потерпевшей не уточняется.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело.