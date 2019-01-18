В Барнауле прошло совещание регионального отделения «Единой России»

СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-18T12:33:27+03:00

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18 января Александр Романенко, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» провел совещание по реализации партийных проектов: «Городская среда», «Безопасные дороги», «Культура малой Родины» и «Детский спорт».

По мнению единоросов, эти проекты являются основным механизмом реализации наказов избирателей. В наступившем году в крае будет продолжена реализация 14 партпроектов и даже запущен новый – «Чистая страна». Наиболее эффективным на заседании был признан проект «Безопасные дороги». С 2019 года он трансформируется в национальный проект, и будет носить название «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

За два года реализации проекта в Алтайском крае отремонтировали 236 км дорог федерального, регионального и местного значения. Финансирование составило 2,9 миллиарда рублей. С этого года концепция обновленного проекта предусматривает увеличение протяженности соответствующих нормативом автодорог и снижение мест концентрации ДТП.

Поскольку 2019-й объявлен Годом театра, то на первый план выходит проект «Культура малой Родины». Он включает в себя три направления: «Местный дом культуры», «Театры детям» и «Театры малых городов». Поддержку получили: театр кукол «Сказка», молодежный театр Алтая, Рубцовский и Бийский театры. По словам руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России», депутата АКЗС Дениса Голобородько на предстоящий период совместно с Министерством культуры края запланировано проведение театральных фестивалей.