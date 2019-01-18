«Петербург - Ленинград - Боровлянка»: жители блокадной столицы приедут на Алтай

СЕГОДНЯ 11:19 2019-01-18T11:21:55+03:00

Изменить размер текста: A A

26-28 января на Алтае побывает делегация из Санкт-Петербурга в рамках проекта «Петербург - Ленинград - Боровлянка». Визит приурочен к 75-летие полного освобождения Ленинграда от блокады (27 января).

- Жители северной столицы узнали об эвакуированных на Алтай случайно. В 2012 году на одном телеканале вышел сюжет о трех блокадницах в Боровлянке. К празднику Победы петербуржцы отправили им и другим блокадникам, для которых Алтай стал второй родиной, поздравления и посылки. Так зародилась дружба между регионами, - рассказывает Оксана Какаева, пресс-секретарь Краевого дворца молодежи (одного из организаторов мероприятия).

26 января в Барнауле делегация примет участие в мероприятии «Дневник памяти», в музее школы №24 встретится с отрядом «Искра», который проводил поисковые работы в Ленинградской области.

27-28 января в селе Боровлянка гости возложат цветы к мемориалу детям Ленинграда, посетят музей истории блокады, встретятся с ветеранами и молодежью.