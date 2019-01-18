2019-01-18T10:57:06+03:00
Происшествия

Автобус – ВАЗ – трактор: в массовом ДТП на Алтае пострадала женщина

САПОЖКОВА Александра
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Сегодня, 18 января, около 9 часов на 174-м километре «Чуйского тракта» (в Тальменском районе) произошло ДТП с участием трех авто.

По предварительным данным краевой Госавтоинспекции, водитель пассажирского автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с едущим впереди автомобилем ВАЗ.

- От удара отечественный автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с трактором, - рассказали в ГИБДД.

В результате аварии пострадала пассажирка ВАЗа - женщина 1974 года рождения, ей была оказана медицинская помощь.

Сейчас факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

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