2019-01-18T10:43:04+03:00
Происшествия

Отец пойдет под суд за избиение маленького сына

САПОЖКОВА Александра
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Жителя Барнаула будут судить за то, что он избил маленького сына.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, в прошлом году мужчина несколько раз ударил трехлетнего сына по голове и спине.

- У мальчика образовались множественные кровоподтеки мягких тканей лица и головы, а также ребенок получил ушиб почек, - рассказали в прокуратуре.

Дело возбудили по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Вину мужчина признал полностью.

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