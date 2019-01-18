2019-01-18T09:44:09+03:00
Общество

Три детских сада закрыли в Алтайском крае на карантин из-за ОРВИ

Еще в шести дошкольных учреждениях не работают отдельные группы
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Три детских сада закрыли в Алтайском крае на карантин из-за ОРВИТри детских сада закрыли в Алтайском крае на карантин из-за ОРВИФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Три детских сада в Алтайском крае приостановили свою работу из-за того, что более 20% воспитанников заболели ОРВИ. Речь идет о Бийском, Косихинском и Целинном районах.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, также из-за роста заболеваемости пришлось закрыть еще восемь групп в шести дошкольных учреждениях Целинного, Заринского, Смоленского районах и Барнаула.

По данным ведомства в период с 7 по 13 января 2019 года в регионе зарегистрировано 15,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших 65,6% – дети в возрасте до 14 лет. При этом отмечается, что пока не ведется речь об эпидемическом подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Специалисты отмечают, что у заболевших ОРВИ выявлены вирусы негриппозной этиологии. С конца прошлого года наблюдается циркуляция вирусов среди не привитого населения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаульский карманник вытащил из куртки пенсионерки 15 тысяч рублей
В Барнауле прошло совещание регионального отделения «Единой России»
Мужчину с татуировкой дракона разыскивают на Алтае
«Петербург - Ленинград - Боровлянка»: жители блокадной столицы приедут на Алтай
Автобус – ВАЗ – трактор: в массовом ДТП на Алтае пострадала женщина
Отец пойдет под суд за избиение маленького сына
Жительнице Барнаула пришлось воевать с врачами, чтобы вылечить дочь от пневмонии
В Барнауле задержали наркоторговку и злостную неплательщицу алиментов
«АлтайБаскет» уступил «Эльбрусу» в повторном домашнем матче
Селянин летом ушел с пастбища и пропал
Десять лет лишения свободы «светит» жителю Змеиногорска за 30 рублей
Бизнесмен незаконно обналичил 85 млн рублей
Барнаульские студенты могут уехать в некоторые города края за полцены
ВТБ финансирует Усть-Калманский маслосырзавод в Барнауле
Алтайские школьники пройдут бесплатное профтестирование
Два рейса на Москву задержали в барнаульском аэропорту
Двух барнаульцев осудили за организацию подпольного казино
Селянка покусала полицейского в Барнауле