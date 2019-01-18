Три детских сада закрыли в Алтайском крае на карантин из-за ОРВИ
Три детских сада в Алтайском крае приостановили свою работу из-за того, что более 20% воспитанников заболели ОРВИ. Речь идет о Бийском, Косихинском и Целинном районах.
Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, также из-за роста заболеваемости пришлось закрыть еще восемь групп в шести дошкольных учреждениях Целинного, Заринского, Смоленского районах и Барнаула.
По данным ведомства в период с 7 по 13 января 2019 года в регионе зарегистрировано 15,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших 65,6% – дети в возрасте до 14 лет. При этом отмечается, что пока не ведется речь об эпидемическом подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Специалисты отмечают, что у заболевших ОРВИ выявлены вирусы негриппозной этиологии. С конца прошлого года наблюдается циркуляция вирусов среди не привитого населения.