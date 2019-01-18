СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-18T09:44:09+03:00

Три детских сада закрыли в Алтайском крае на карантин из-за ОРВИ Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще в шести дошкольных учреждениях не работают отдельные группы

Изменить размер текста: A A

Три детских сада в Алтайском крае приостановили свою работу из-за того, что более 20% воспитанников заболели ОРВИ. Речь идет о Бийском, Косихинском и Целинном районах.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, также из-за роста заболеваемости пришлось закрыть еще восемь групп в шести дошкольных учреждениях Целинного, Заринского, Смоленского районах и Барнаула.

По данным ведомства в период с 7 по 13 января 2019 года в регионе зарегистрировано 15,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших 65,6% – дети в возрасте до 14 лет. При этом отмечается, что пока не ведется речь об эпидемическом подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Специалисты отмечают, что у заболевших ОРВИ выявлены вирусы негриппозной этиологии. С конца прошлого года наблюдается циркуляция вирусов среди не привитого населения.