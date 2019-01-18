Жительнице Барнаула пришлось воевать с врачами, чтобы вылечить дочь от пневмонии

СЕГОДНЯ 09:15 2019-01-18T09:15:28+03:00

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Девятилетняя дочь барнаульской журналистки Марии Трубиной заболела во время новогодних каникул – у девочки поднялась температура до 38,5 градусов. Сначала мама пыталась лечить ребенка сама, но потом решила все-таки вызвать «скорую».

- Медики были недовольны, наспех осмотрели ребенка и сказали, что все нормально. На следующий день мы ждали врача из поликлиники, однако он не пришел, а позвонил по телефону. Мужчина не назвал даже имени, спросил, какие лекарства принимаем и, пообщавшись, просто положил трубку, - рассказывает Мария Трубина, журналист издания «Толк».

На следующий день у ребенка поднялась температура до 39 и появился кашель, и мама уже сама пошла в больницу за врачом.

- В регистратуре пришлось ругаться и требовать доктора, после чего нашу фамилию все-таки внесли в список. Ближе к вечеру температура была уже 39,4. Мы не были уверены, что медик до нас дойдет, и вызвали скорую. Но тут прибыли все сразу: и врач, и скорая. И все заявили - мол, это обычная простуда, госпитализация не требуется, а еще попеняли, что по «пустякам» дергаем, – делится жительница Барнаула.

Обеспокоенная мать уже не знала, что делать, и вызвала скорую в третий раз и все-таки добилась госпитализации , хотя ее уверяли, что в этом нет смысла. И только в больнице (а это уже был пятый день болезни) ребенку поставили диагноз "пневмония" и начали лечить.

- Почему такое могло произойти? На этот вопрос ответа никто не дал. То, что пневмонию без анализов никто не увидел – такое возможно, но то, что никто не предположил – это халатность, - считает Мария.