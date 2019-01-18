В Барнауле задержали наркоторговку и злостную неплательщицу алиментов

СЕГОДНЯ 08:22 2019-01-18T08:22:02+03:00

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Безработная жительница города Барнаула, которая долгое время употребляла наркотики, сама занялась их сбытом. 39-летнюю женщину задержали с поличным во время проверочной закупки сотрудники угрозыска Алтайского линейного управления МВД .

- У нее изъяли сверток с веществом. Эксперты установили, что это наркотическое средство синтетического происхождения, - рассказали в пресс-службе управления.

Сейчас наркоторговка ожидает решения суда под стражей. В отношении нее возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса (незаконное хранение и сбыт наркотических средств). Женщине грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей.

Отмечается, что горожанка и ранее привлекалась за подобные преступления, а также за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочки (обвиняемая лишена родительских прав).