«АлтайБаскет» уступил «Эльбрусу» в повторном домашнем матче
«АлтайБаскет» не смог продолжить победную серию. Накануне, 17 января, барнаульская команда уступила на своем паркете черкесскому «Эльбрусу».
После первой четверти болельщики алтайской команды радостно потирали руки. «АлтайБаскет» повел со счетом 20:14. Многим показалось, что барнаульцы вновь должны победить, но у гостей был свой план на игру. Постепенно игроки «Эльбруса» не только отыгрались, но и сумели выйти вперед. Определяющей оказалась третья четверть. Ее команда из Черкесска выиграла со счетом 26:13. В заключительном игровом отрезке «АлтайБаскет» предпринимал отчаянные попытки исправить ситуацию, но гости грамотно довели дело до победы – 78:68, взяв убедительный реванш.
Впереди у алтайской команды выездные матчи против «Тамбова». Эти игры пройдут 24 и 25 января.
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