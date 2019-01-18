«АлтайБаскет» уступил «Эльбрусу» в повторном домашнем матче

СЕГОДНЯ 07:41 2019-01-18T07:42:45+03:00

Изменить размер текста: A A

«АлтайБаскет» не смог продолжить победную серию. Накануне, 17 января, барнаульская команда уступила на своем паркете черкесскому «Эльбрусу».

После первой четверти болельщики алтайской команды радостно потирали руки. «АлтайБаскет» повел со счетом 20:14. Многим показалось, что барнаульцы вновь должны победить, но у гостей был свой план на игру. Постепенно игроки «Эльбруса» не только отыгрались, но и сумели выйти вперед. Определяющей оказалась третья четверть. Ее команда из Черкесска выиграла со счетом 26:13. В заключительном игровом отрезке «АлтайБаскет» предпринимал отчаянные попытки исправить ситуацию, но гости грамотно довели дело до победы – 78:68, взяв убедительный реванш.

Впереди у алтайской команды выездные матчи против «Тамбова». Эти игры пройдут 24 и 25 января.