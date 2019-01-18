Десять лет лишения свободы «светит» жителю Змеиногорска за 30 рублей

СЕГОДНЯ 06:46 2019-01-18T08:01:07+03:00

Именно такую сумму он отнял у женщины, напав на нее на улице

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Житель Змеиногорска ближайшие десять лет может провести за решеткой за разбойное нападение на 28-летнюю женщину. Примечательно, что злоумышленник смог отнять у прохожей всего лишь 30 рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, подозреваемый какое-то время преследовал женщину. Как только она оказалась на неосвещенном участке улицы, он напал на нее со спины, представил к лицу нож и стал требовать деньги и ценные вещи.

У горожанки было при себе всего лишь 30 рублей. Эти деньги она отдала злоумышленнику, после чего он скрылся.

Когда женщина пришла домой, она сообщила о произошедшем в полицию. Вскоре подозреваемого в разбойном нападении задержали. Им оказался 35-летний местный житель, который ранее имел проблемы с законом. Он освободился из мест лишения свободы в декабре 2018 года.

В настоящее время подозреваемого заключили под стражу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.