Бизнесмен незаконно обналичил 85 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:32 2019-01-18T06:32:39+03:00

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Барнаульский предприниматель заплатит штраф за незаконную банковскую деятельность.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, в 2014 году он разработал план по незаконным банковским операциям без разрешения и лицензии.

- Мужчина зарегистрировал на подставных лиц несколько ООО. Используя реквизиты этих юрлиц, он привлекал на их счета деньги, принадлежащие клиентам его незаконной банковской деятельности, после чего обналичивал. За услуги получал от 4 до 8% от суммы привлеченных денег, - рассказали в ведомстве.

Всего с августа 2014 по апрель 2017 года бизнесмен обналичил более 85 млн рублей, принадлежащих его клиентам, и получил за услуги более 4 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным в преступлениях по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность без специального разрешения (лицензии) и по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юрлица через подставных лиц, а также предоставление сведений о подставных лицах). Отмечается, что предприниматель признал вину полностью.