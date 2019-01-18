Барнаульские студенты могут уехать в некоторые города края за полцены

СЕГОДНЯ 06:14 2019-01-18T06:14:08+03:00

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С 17 января 2019 года для студентов возобновили скидку в 20% на проезд по маршруту «Барнаул – Угловское». Льготы распространяются и на другие направления.

Как сообщает официальный сайт «Барнаульского автовокзала», по нескольким направлениям льготы предоставляются для студентов, школьников, пенсионеров, инвалидов, лиц сопровождающих инвалидов 1 группы и детей-инвалидов.

С 15 января по 31 мая 2019 года перевозчики «Спектр-Сервис» и «Дебют» установили 50% скидку для студентов и инвалидов по маршрутам «Барнаул – Белокуриха», «Барнаул – Рубцовск» и «Рубцовск – Белокуриха».

«Рубцовское ПАП» также предоставило льготу в 50% для студентов всех учебных заведений. За полцены можно уехать из Рубцовска в Новосибирск и обратно. Эта же скидка распространяется на рейсы «Барнаул – Рубцовск», «Белокуриха – Рубцовск» и «Рубцовск – Белокуриха».

По некоторым другим направлениям также действуют скидки от 10% до 30% для отдельных категорий пассажиров.

Для получения льготы при себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий статус указанной категории.