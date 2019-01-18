ВТБ финансирует Усть-Калманский маслосырзавод в Барнауле

СЕГОДНЯ 05:59 2019-01-18T05:59:30+03:00

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Банк ВТБ предоставил кредит одному из ведущих производителей молочной продукции в Алтайском крае - ООО «Усть-Калманский маслосырзавод» - в размере 30 млн рублей сроком на пять лет. Из них заемные средства в размере 18 млн рублей компания получила под поручительство Алтайского фонда МСП.

Алтайское предприятие намерено провести реконструкцию производственных площадей и техническую модернизацию завода. Открытие нового цеха планируется во втором квартале 2019 года.

Управляющий ВТБ в Алтайском крае и республике Алтай Сергей Никулин прокомментировал:

- С Усть-Калманским заводом мы сотрудничаем уже несколько лет. За это время предприятие достигло двукратного роста объемов производства, а его продукция стала известна далеко за пределами Сибири. Очередная сделка позволит поддержать развитие производственных мощностей одного из лидеров отрасли.

Директор ООО «Усть-Калманский маслосырзавод» Наталья Бабушкина добавила:

-Обновляя производство при поддержке нашего постоянного финансового партнера - банка ВТБ - мы планируем повысить объемы переработки молока до 380 тонн в сутки, на 20% расширить предлагаемый ассортимент продукции, по показателю выручки ожидаем рост около 80% и намерены выйти на двукратное увеличение чистой прибыли по отношению к текущим значениям.