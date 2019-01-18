Алтайские школьники пройдут бесплатное профтестирование

СЕГОДНЯ 04:44 2019-01-18T04:44:09+03:00

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В воскресенье, 27 января, в Алтайском государственном университете состоится профориентационная акция для учеников 8 – 11 классов и их родителей под названием «Профнавигатор».

- Это поможет будущим абитуриентам в выборе направления дальнейшего обучения и определении набора предметов для сдачи ЕГЭ. Еще одна задача мероприятия – познакомить школьников с возможностями и перспективами обучения в Алтайском госуниверситете, - сообщают в краевом минобрнауки.

Как сообщили в пресс-службе вуза, «Профнавигатор» начнется с бесплатного профтестирования школьников, подготовленного специалистами факультета психологии и педагогики АлтГУ, и параллельно проводимого лектория для родителей, посвященного образовательным проектам и возможностям университета. Всем участникам акции будет предоставлена возможность посетить площадки факультетов университета, где будет рассказано об организации учебного процесса в современном вузе, возможностях, которые предоставляет университет в период обучения, послевузовском трудоустройстве и др.

Акция состоится 27 января в 11:00 часов в корпусе «Д» АлтГУ по адресу: ул. Димитрова, 66.