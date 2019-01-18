Два рейса на Москву задержали в барнаульском аэропорту

СЕГОДНЯ 04:39 2019-01-18T04:44:34+03:00

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Жители Барнаула пожаловались на задержку рейсов в барнаульском аэропорту. В пятницу, 18 января, в срок не вылетели два рейса на Москву.

Речь идет о пассажирах компаний Аэрофлот и S7. Задержка вызвана непогодой в пункте назначения – в столице нашей страны идет сильный снегопад. Вылет самолетов из Барнаула перенесли на 14.50 по местному времени для пассажиров Аэрофлота. Те, кто купил билеты на борт S7 покинут воздушную гавань чуть раньше – приблизительно в 14.05.

В случае нарушения прав пассажиров вы можете обратиться в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру по телефону 913-921-7000, на адрес электронной почты: zstрrос@уаndех.ru или по адресу: г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13.