2019-01-17T17:03:47+03:00
Происшествия

Двух барнаульцев осудили за организацию подпольного казино

Им дали полтора года условно
Анна СЕМИНА
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Осужденные организовали игры в покерОсужденные организовали игры в покерФото: Анна СЕМИНА
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Двух жителей Барнаула осудили за организацию подпольного казино, которое проработало почти год.

Следствие установило, что в июне 2017 года 42-летний барнаулец решил организовать казино. Он снял нежилое помещение, завез оборудование для игры в покер. Чуть позже нашел 34-летнего мужчину, который согласился быть крупье. Конечно же, за определенное вознаграждение. И дело пошло.

Казино просуществовало до мая2018 года. Все это время покер проводили с использованием игрового оборудования. Однако в один прекрасный день оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю прикрыли «лавочку».

Как сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, по данному факту завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».

Во время предварительного следствия крупье полностью свою вину признал. А вот на счет организатора стало известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Приняв все это во внимание, судья назначил обоим полтора года условно.

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