2019-01-17T16:33:45+03:00
Происшествия

Селянка покусала полицейского в Барнауле

Ее отправили в колонию-поселение
Анна СЕМИНА
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30-летняя жительница Поспелихинского района Алтайского края в Барнауле покусала полицейского.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Селянка только приехала в Барнаул. Немного выпила и отправилась гулять.

- В какой-то момент она заблудилась, прилегла на лавку на остановке общественного транспорта и уснула. Ее разбудили сотрудники автопатруля мобильного взвода ППС УМВД России по Барнаулу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Когда девушку разбудили, она начала проявлять агрессию: отказывалась пояснить о причинах своего поведения, толкнула полицейского в грудь, а потом еще и укусила его в плечо.

В ходе разбирательства выяснилось, что девушка совсем недавно освободилась из колонии. С учетом этого обстоятельства, суд признал ее виновной в применении насилия в отношении представителя власти и назначили ей восемь месяцев колонии-поселении.

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