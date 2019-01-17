2019-01-17T13:56:02+03:00
Общество

Из-за непристойного поведения жителей, Камень-на-Оби едва не остался без купели

Протоиерей отказался освящать воду
Анна СЕМИНА
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Жители Камня-на-Оби в праздник Крещения едва не остались без официальной купели. Николай Гордиенко, протоиерей, благочинный Каменского округа отказался освящать в ней воду.

Свое решение он объяснил тем, что по его мнению, жители города недостойно ведут себя в этот священный праздник. Они толпами пьяные приходят купаться, а это недопустимо.

- У меня была информация, что такие факты имеют место быть, но они возможны не в нашем районе. Когда мне предъявили факты, я, конечно, вошла в положение. Тем не менее комиссия, все убеждали протоиерея, люди звонили, убеждали, все беспокоятся, все-таки больше порядочных людей, - прокомментировала произошедшее «Нашим новостям» Евгения Гордиенко, и.о. главы Каменского района.

Действительно, на экстренном совещании власти города буквально уговаривали Николая Гордиенко освятить купель. В итоге он все же согласился. Великое освящение воды состоится 19 января в 10 часов утра.

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